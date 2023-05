"Puchar Tymbarku" w regionie kujawsko-pomorskim. Mnóstwo emocji, radości i zabawy

- To nasze sprawdzone miejsca - twierdzi Michał Żurowski, koordynator wojewódzki imprezy . - Mamy do dyspozycji aż osiem boisk i dużą pomoc organizacyjną od działaczy miejscowej Wdy - dodaje.

Wszyscy zwycięzcy z kategorii U-10 i U-12 pojadą na finał ogólnopolski do Warszawy , który rozegrany zostanie od 14 do 16 czerwca . Mecze finałowe zostaną rozegrane na stadionie PGE Narodowy . Uczestnicy turnieju w ramach nagrody obejrzą towarzyski mecz Polska - Niemcy .

"Puchar Tymbarku" to największe, dziecięce rozgrywki piłkarskie w Europie. Od XXIII edycji mogą przystąpić do nich wyłącznie drużyny szkolne (wcześniej też drużyny klubowe), dziewcząt i chłopców, w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat. Zawody rozpoczynają się eliminacjami na szczeblu gminnym i powiatowym, a zwycięzcy awansują do etapu wojewódzkiego. Najlepsze 16 drużyn w kraju, po jednej z każdego regionu - w kategorii U-10 i U-12 wśród chłopców i dziewcząt, wystąpi w finale ogólnopolskim w Warszawie.