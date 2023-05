Rada Miejska i Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim nie zamierzają zajmować się obroną dobrego imienia papieża

Z kolei w Radzie Powiatu 11 radnych wstrzymało się od głosu, czterech było za wprowadzeniem uchwały. Taki wynik stał się źródłem długiej dyskusji, gdzie przedstawiciele wszystkich klubów zabrały głos. Radnym PiS pozostało wydanie oświadczenia, które radna Zalewska zaprezentowała w treści proponowanej uchwały. Swoje oburzenie wyraził radny Jan Król, uważając że „niepolska telewizja poniża Polaków i pluje nam w twarz” oraz zarzucając radnym obojętność.

- Jestem zdziwiony i zasmucony postawą radnych, tym że nie macie zamiaru reagować na poniżenia nas, Polaków. Gdyby nie zdecydowana postawa naszego rządu, to Oświęcim nadal byłby nazywany polskim, a nie niemieckim obozem zagłady. Niepolska telewizja nie rezygnuje i nadal podaje nieprawdziwe informacje i opinie o Polakach. Naszym największym autorytetem cieszy się papież Jan Paweł II ogłoszony świętym. I tu trzeba było przez obcą, niepolską telewizję poniżyć nawet osobę świętą – powiedział Jan Król i zwrócił się do radnych: - Wielu z was mówi, że dla was papież jest nadal autorytetem, dlatego byłem przekonany, że też staniecie w obronie imienia Jana Pawła II. Nie możemy być obojętni. Wiem, jaka jest bezczelność obcych sil, to wnet przemysł antypolski. Jeśli my, starsi, nie będziemy reagować, to jak zareaguje młodzież i dalsze pokolenie? Ktoś pluje nam w twarz, a my nie reagujemy.