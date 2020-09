[radar] Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zaleca kierowcom jazdę mostem gen. Elżbiety Zawackiej

Na przebudowywanym moście im. Józefa Piłsudskiego obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Prace drogowe trwają także w rejonie placu Rapackiego, al. św. Jana Pawła II, pl. Niepodległości i pl. Artylerii Polskiej, dlatego MZD w Toruniu przypomina o alternatywnym przejeździe mostem gen. Zawackiej.

- Powrót do młodzieży i dzieci do szkół i przedszkoli, koniec urlopów sprawia, że na ulicach Torunia obserwujemy wzmożony ruch samochodowy. Jest to szczególnie odczuwalne w rejonie mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego, w godzinach porannego szczytu – informuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

MZD zachęca kierowców do korzystania z mostu gen. Elżbiety Zawackiej. W rejonie wspomnianej przeprawy nie są realizowane żadne prace drogowe. - Dodatkowo dla usprawnienia ruchu na placu Daszyńskiego wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Dla upłynnienia ruchu zmieniły się kierunki jazdy na pasach ruchu i przeprogramowana została sygnalizacja świetlna. Zmiany objęły także plac Skarbka i ulicę Wschodnią – zaznacza Agnieszka Kobus-Pęńsko. - Dlatego zachęcamy do skorzystania z przejazdu mostem gen. Elżbiety Zawackiej. Polepszy to na pewno komfort przejazdu i skróci czas podróży w stosunku do przejazdu mostem im. Józefa Piłsudskiego.