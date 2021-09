Radni Koalicji Obywatelskiej z Grudziądza wnioskują o wpisanie do budżetu na 2022 rok kilkudziesięciu inwestycji. Jakich?

- W ubiegłym roku wnioskowaliśmy o to, by do wielu z proponowanych przez nas inwestycji zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową została wykonana dokumentacja. I w większości została. Teraz chcemy, aby je wpisać do realizacji, a nie odłożyć na przysłowiową "półkę" - wyjaśnia radny KO, Paweł Napolski. - To swoiste "sprawdzam" dla prezydenta. Oczekujemy, by prezydent ze skarbnikiem znaleźli źródła finansowania. I podkreśla: - To są oczekiwania mieszkańców, a nie nasze czcze życzenia. Liczymy, że po wspólnym pochyleniu się nad tymi zadaniami, przynajmniej zdecydowana ich część zostanie wykonana.