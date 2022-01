Radni powiatowi zdecydują o likwidacji szkoły w Śliwicach

Młodzież pobiera wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na czterotygodniowych kursach zawodowych. Umiejętności w wybranych zawodach zdobywają podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy, przez cały okres edukacji. Nauka w klasie III odbywa się w cyklu tygodniowym: dwa dni nauki w szkole, trzy dni nauki zawodu u pracodawcy. Uczniowie planowanej do likwidacji szkoły musieliby więc dwa razy w tygodniu dojeżdżać do Tucholi na zajęcia w szkole.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole pracuje 13 nauczycieli. Wszyscy mają cząstki etatu (łącznie 3,1 etatu) i jest to ich dodatkowe miejsce zatrudnienia. Zdaniem samorządowców wszystkie te argumenty przemawiają za rozwiązaniem Zespołu Szkół w Śliwicach. Nie ukrywają, że utrzymywanie placówki jest zbyt kosztowne, ze względu na wysokość subwencji na tak niewielką liczbę uczniów.