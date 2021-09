Radny Janusz Tomas z Sępólna wnioskuje o budowę wind w urzędzie i bibliotece Sandra Szymańska

Problem braku wind w budynkach urzędu miejskiego i starostwa oraz biblioteki w Sępólnie od lat nie jest rozwiązany Sandra Szymańska Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W Sępólnie wraca problem braku wind w budynku urzędu pracy, miasta i starostwa przy ul. Kościuszki oraz Biblioteki Publicznej na ul. Wojska Polskiego. Radny Janusz Tomas wnioskuje, by wreszcie petenci i czytelnicy z niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku doczekali się tej ważnej dla nich inwestycji. - Chciałbym, by do okrągłego stołu zasiedli burmistrz, starosta i dyrektor urzędu pracy i podjęli działania w tym kierunku – zaapelował radny.