Rajd rowerowy i Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej w Wąbrzeźnie na zakończenie wakacji. Zobaczcie zdjęcia

W Wąbrzeźnie rajdy rowerowe organizowane są kilka razy w roku. W tym, który odbył się w niedzielę, 29 sieprnia udział wzięło więcej osób niż zazwyczaj, bo ok. 30. Trasa prowadziła do Dębowej Łąki przez Wałycz, a w drodze powrotnej przez las. Małgorzata Karczewska i Stanisława Wilmowska zazwyczaj biorą udział w wąbrzeskich rajdach rowerowych, zatem i tym razem nie mogło ich zabraknąć. - Bardzo lubimy rowery - powiedziała nam Małgorzata Karczewska. Jak nam przekazały, na co dzień regularnie jeżdżą na rowerach.

Zobaczcie zdjęcia z rajdu rowerowego oraz z Młodzieżowego Turnieju Siatkówki Plażowej w Wąbrzeźnie: