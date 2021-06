Rajd samochodów terenowych POLAND TROPHY EXTREME wystartował w Golubiu-Dobrzyniu. Są ekipy z Kujawsko-Pomorskiego - zobacz zdjęcia

Nasze miasto ponownie gości miłośników terenowych przepraw. Uczestnicy rajdu pokonują dwa 8 -godzinne etapy. Odcinki przygotowano m.in. w gminie Golub-Dobrzyń i Radomin. Biuro rajdu zlokalizowano na golubskim rynku - w Domku Pod Cieniami. Odprawa zawodników do odcinka nocnego nastąpiła w piątek 18 czerwca. O godz, 19 pierwsi zawodnicy ruszyli na nocne trasy.

W sobotę 19 czerwca o 8.30 poznamy wyniki nocnej jazdy, następnie będzie odprawa i o godz. 10 wystartuje odcinek dzienny. Zakończenie imprezy zaplanowano ogłoszeniem wyników oficjalnych o 21.

- POLAND TROPHY EXTREME, to już marka, która polskim rynku rajdów przeprawowych ma swoją tradycję od 14 lat. Najlepsi zawodnicy, którzy swoją determinacją i walką udowadniają, że jest to jedyny w swoim rodzaju rajd przeprawowy w Polsce. W sezonie 2021 odbędą się trzy edycje Poland Trophy Extreme. Każda z edycji składa się z dwóch etapów (nocnego i dziennego) dla klas: No Limit / Advance / Challenge oraz specjalnie dla klasy Seryjny Turystyk zostanie przygotowany jeden etap dzienny - informują organizatorzy.