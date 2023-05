Rajd Szlakiem św. Jakuba z Klubem Turystyki Rowerowej "Goplanie" z Kruszwicy. Zdjęcia

Jak przygotować rower do sezonu?

Ostatecznie w rajdzie udział wzięło około 100 rowerzystów. Jak informują organizatorzy, deszczowa pogoda nie rozpieszczała, jednak z każdym kilometrem chętnych do udziału w imprezie było coraz więcej.

Trasa, licząca ok. 100 kilometrów, wiodła spod siedziby PTTK w Kruszwicy przez Strzelno, Gębice, Wylatowo, do Trzemeszna, a następnie do Kamieńca, gdzie jest przepiękny drewniany kościół pod wezwaniem św. Jakuba.

W Trzemesznie turyści rowerowi zwiedzili m. in. bazylikę. Zaś w Kamieńcu historię kościoła św. Jakuba Starszego przedstawił proboszcz parafii ks. Ryszard Borowicz.