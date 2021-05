Rampa Pawła Jumpera w nowym teledysku zespołu Myasta. Zobaczcie i posłuchajcie [wideo] Monika Smól

Zobaczcie nowy teledysk zespołu Myasta. Zespół tworzy osiem osób z Chełmna, Bydgoszczy i Torunia. Chełmno reprezentują: Michał Kowalski, Adam Kowalski, Mariusz Mitura, Marcin Pankowski; Bydgoszcz: Szymon Kubiak, Dominik Gryń i Tomek Stachowicz. W Toruniu mieszka obecnie chełmnianin - Paweł Nowicki Fb Myasta

Kultowe miejsca internetu – rampa Pawła Jumpera, urocze zakątki przyrodnicze, zabytki i mieszkańcy wielu pokoleń – to wszystko można zobaczyć na najnowszym teledysku grupy Myasta skupiającej muzyków z Chełmna, Torunia i Bydgoszczy, którzy zdjęcia do najnowszego klipu nakręcili w gminie Unisław. To nie lada promocja muzyków i samorządu. Widzieliście?