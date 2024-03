Rasy psów, które naprawdę dużo szczekają. Z tymi psami nie będziesz wiedział co to cisza OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Szczekanie dla psa to sposób porozumiewania się przede wszystkim z człowiekiem. Psy do komunikacji się między swoim gatunkiem używają głównie węchu. Szczekanie u psa wykształciło się w procesie udomowienia czworonogów. Zobaczcie, które rasy szczekają najwięcej i najczęściej. Te psy to prawdziwe "gaduły".