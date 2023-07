Ratownik WOPR z Grudziądza: - Ludzie wypływają kajakami na jezioro i wracają po kilku godzinach kompletnie pijani [Zobacz wideo, zdjęcia]

Co jest największym "grzechem" korzystających z kąpieli w jeziorze przy plaży miejskiej w Rudniku?

Grzegorz Jendraszek, ratownik WOPR: - Od lat i tak jest również w tym sezonie walczymy z alkoholem. Już dwa razy interweniowaliśmy przy wypadkach na kajakach. Ludzi wypożyczają sprzęt, są trzeźwi. Gdy wracają po dwóch, trzech godzinach są pijani. Zaliczają wywrotki. Wszyscy pod wpływem alkoholu. Staramy się wspólnie z policją trzymać porządek na jeziorze i plaży, ale wszystkiego nie damy rady. Ludzie wypożyczają sprzęt i wracają po trzech, czterech godzinach pod wpływem alkoholu! Pod strasznym wpływem alkoholu! Ostatnio także obserwujemy, że dużo młodzieży w przedziale 15-20 lat przychodzą albo pod wpływem alkoholu albo innych środków psychoaktywnych, bo to już idzie poznać po ich ruchach ciała. Takich przypadków jest coraz więcej...

Na co muszą zwrócić uwagę rodzice, dorośli mający pod opieką dzieci na plaży?

Grzegorz Jendraszek, ratownik WOPR: -Już raz w te wakacje zamykaliśmy plażę, gdyż zgubiła się siedmiolatka. Na szczęście okazało się, że dziewczynka była na placu zabaw na huśtawkach. Mama nie zauważyła, że córka oddaliła się i gdy się zorientowała, zgłosiła się do nas. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Do rodziców mam ogromny apel: w dni upalne na plaży jest mnóstwo dzieci, wiem że ciężko upilnować. Czasami wystarczy, że odwrócimy na moment głowę, a dziecka za chwilę nie ma w zasięgu wzroku. Nas jest trzech, czterech ratowników a plażowiczów w gorące dni nawet półtora tysiąca, dlatego prosimy by pilnować dzieci.