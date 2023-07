Ratusz wybrał firmę, która zaprojektuje Centrum Wodnej Rozrywki w Inowrocławiu

Jak podkreślają przedstawiciele służb prasowych inowrocławskiego ratusza, wybór projektanta jest kolejnym krokiem w kierunku, tak oczekiwanej przez mieszkańców, przebudowy basenu. Poznańska pracownia zaproponowała wykonanie zlecenia za kwotę 177 445,00 złotych.

Warto też wspomnieć, że już kilka lat temu Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, zlecił wykonanie koncepcji Centrum Wodnej Rozrywki w miejscu starego basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej.

- W oparciu o przygotowany plan, zmodernizowany obiekt składać się ma z części do pływania, części z wieloma zjeżdżalniami i innymi atrakcjami wodnymi dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano również wodny plac zabaw i miejsce do zażywania kąpieli słonecznych. Szacowany koszt tego zadania to około 25 milionów złotych - przypomina Adriana Szymanowska, naczelnik wydziału komunikacji społecznej ratusza.