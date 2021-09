Regulamin Konkursu pod nazwą „Gęsina na Świętego Marcina”

zwanego dalej „Konkursem PPG” lub „Konkursem”

Art. 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty należy rozumieć w poniżej wskazany sposób:

Regulamin - (zwany dalej: Regulaminem) - określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Gęsina na Świętego Marcina”. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Gazety Pomorskiej w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2 oraz na www.pomorska.pl/gesina, www.expressbydgoski.pl/gesina oraz www.nowosci.com.pl/gesina

Konkurs – Konkurs PPG organizowany jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa (Organizator), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, BDO 000020115.

Komisja Konkursowa – komisja powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

Uczestnik - osoba, która bierze udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Tytuł - Gazeta Pomorska, Express Bydgoski oraz Nowości Dziennik Toruński, na łamach których przeprowadzany jest Konkurs.

Serwis - www.pomorska.pl, www.espressbydgoski.pl, www.nowosci.com.pl, w którym będzie emitowany Konkurs

Zadanie Konkursowe – zadanie opisane w Art. 3 ust. 2 Regulaminu.

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem w Konkursie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone Regulaminem.

Do materiałów Konkursowych przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostępne na www.pomorska.pl/regulamin, www.expressbydgoski.pl/regulamin, www.nowosci.com.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu i wybór laureatów

Konkurs odbywa się w terminie od 16.09.2021 r. od godziny 00:00:00 do 20.09.2021 r. do godziny 23:59:59

W Konkursie Uczestnik powinien wykonać Zadanie Konkursowe polegające na wysłaniu na numer 72355 wiadomości SMS Premium zawierającej:

Prefiks właściwy dla miejsca realizacji voucheru na gęś,

Imię i Nazwisko Uczestnika,

Adres korespondencyjny,

Autorską, kreatywną, nieszablonową, poprawną językowo odpowiedź na pytanie: dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać gęś na świąteczny obiad?

Uczestnik może przysłać treść odpowiedzi na pytanie otwarte wyłącznie taką, która jest wytworem oryginalnej twórczości Uczestnika, co oznacza, że odpowiedź nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany - dotyczy to także publikacji internetowych.

W odpowiedzi na SMS, poza przyjęciem SMS-a do Konkursu Uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Tytułu (dalej jako „e-wydanie”), którego prefiks wybrał w wysyłce SMS. Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został wysłany SMS. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Uczestnik wysyłający SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.

Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).

Uczestnik może wysłać w Konkursie dowolną liczbę SMS-ów.

Nadesłane odpowiedzi będą punktowane w skali od 0 do 120 gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna, odpowiedź, tym więcej punktów może uzyskać Uczestnik. Odpowiedź musi być ciekawa, kreatywna, autorska, nieszablonowa, poprawna językowo i nie może być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana. Najciekawsze odpowiedzi wyłoni Komisja Konkursowa. Łącznie Komisja wyłoni 950 Zwycięzców Konkursu.

Brak odpowiedzi jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.

Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.

Lista prefiksów przypisanych do konkretnego realizacji voucheru będzie dostępna w Serwisie (Art. 1 ust. 6) od dnia 16.09.2021 r.

Obsługę techniczną systemu wiadomości wysłanych za pośrednictwem SMS Premium zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes.

Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

Uczestnicy mogą wysyłać SMS tylko z terenu Rzeczypospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych, mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do dnia zakończenia Konkursu na numer telefonu, z którego został wysłany SMS z zadaniem konkursowym, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu, nie zawierające informacji handlowych.

Art. 4 Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników Konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.09.2021 r. i polegać będzie na wyłonieniu przez Komisję Konkursową najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych w Konkursie.

Komisja Konkursowa oceni odpowiedzi przyznając punkty w skali od 1 do 950, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna, odpowiedź, tym więcej punktów może uzyskać Uczestnik. Odpowiedź musi być ciekawa, kreatywna, autorska, nieszablonowa, poprawna językowo i nie może być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana. Nagrodzonych zostanie 950 Uczestników, którzy otrzymają nagrody.

Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzców, powiadomi ich telefonicznie o wygranej za pomocą wiadomości SMS, na numer Uczestnika, z którego nastąpiła wysyłka SMS-a z Zadaniem Konkursowym.

Art. 5 Nagrody w Konkursie

Nagrody zostaną przyznane według rozdzielnych klasyfikacji zgodnie z miejscem realizacji voucheru. Przynależność do klasyfikacji określa wybór prefiksu, o którym mowa w punkcie 2a art. 3:

Bydgoszcz dla czytelników Expressu Bydgoskiego - 100 nagród

Toruń dla czytelników Nowości - 120 nagród

Bydgoszcz dla czytelników Gazety Pomorskiej - 20 nagród

Nakło dla czytelników Gazety Pomorskiej - 10 nagród

Inowrocław dla czytelników Gazety Pomorskiej - 90 nagród

Mogilno dla czytelników Gazety Pomorskiej - 20 nagród

Żnin dla czytelników Gazety Pomorskiej - 20 nagród

Sępólno Krajeńskie dla czytelników Gazety Pomorskiej - 40 nagród

Tuchola dla czytelników Gazety Pomorskiej - 50 nagród

Świecie dla czytelników Gazety Pomorskiej - 10 nagród

Wąbrzeźno dla czytelników Gazety Pomorskiej - 30 nagród

Chełmno dla czytelników Gazety Pomorskiej - 20 nagród

Grudziądz dla czytelników Gazety Pomorskiej - 90 nagród

Toruń dla czytelników Gazety Pomorskiej - 20 nagród

Golub-Dobrzyń dla czytelników Gazety Pomorskiej - 30 nagród

Rypin dla czytelników Gazety Pomorskiej - 20 nagród

Brodnica dla czytelników Gazety Pomorskiej - 20 nagród

Włocławek dla czytelników Gazety Pomorskiej - 80 nagród

Radziejów dla czytelników Gazety Pomorskiej - 40 nagród

Aleksandrów Kujawski dla czytelników Gazety Pomorskiej - 40 nagród

Lipno dla czytelników Gazety Pomorskiej - 40 nagród

Chełmża dla czytelników Gazety Pomorskiej - 40 nagród

Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu nagrody w formie pieniężnej.

Nagroda w postaci Voucheru zostanie wysłana na wskazany w przesłanej wiadomości SMS adres korespondencyjny listem poleconym przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 23 października 2021 r. voucher będzie można wymienić na gęsią tuszę w jednym z wymienionych miast: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Lipno, Mogilno, Nakło, Radziejów, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek, Żnin.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody nie przekracza kwoty wolnej od podatku w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi 150 zł. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika

Art.6 Postępowanie Reklamacyjne

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pocztą tradycyjną na adres Gazety Pomorskiej: ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz.

Reklamacja powinna zawierać:

Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja -Gęsina”.

Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;

Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.7 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Art. 8 Prawa autorskie

Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść odpowiedzi na Zadanie Konkursowe będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi na Zadanie Konkursowe nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.

Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika na Zadanie Konkursowe poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.

Z chwilą przesłania odpowiedzi na Zadanie Konkursowe Uczestnik zrzeka się wykonywania praw autorskich osobistych do odpowiedzi i udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:

pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości lub fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

korzystanie poprzez m.in. publikowanie w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie, modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

inne niż określone w pkt. d korzystanie w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;

publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

prawo do udostępniania do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Gęsina na świętego Marcina”

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Gęsina na świętego Marcina” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

·naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,

·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiotowi obsługującemu ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna; Digital Virgo S.A

·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,

·sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:

· żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,

· wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,

· przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.