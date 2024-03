Regulamin konkursu pod nazwą „Kibicuj z Misiem” zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Kibicuj z Misiem”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3 Regulaminu).

2. Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Bydgoszczy.

4. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami i współpracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

5. Zasady Konkursu opisane są w artykułach poniżej.

6. Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected].

Art. 2 Definicje

1. Uczestnik - Szkoła, która zgłosiła się do udziału w Turnieju sportowym Biały Miś 2024 i zakwalifikowała się do Finału Białego Misia oraz dodatkowo dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

2. Finał Białego Misia – II etap Turnieju sportowego Biały Miś 2024, organizowanego przez Organizatora w dniu 19 marca 2024 r. w Bydgoszczy.

3. Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem 1 Nagrody.

4. Zadanie Konkursowe - polega na:

a. zebraniu jak największej grupy osób, które wezmą udział w charakterze publiczności w Finale Białego Misia, który odbędzie się 19 marca 2024 r. w Bydgoszczy

oraz łącznie

b. zorganizowaniu wsparcia publiczności, o której mowa w pkt. a) w jak najbardziej kreatywny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez przygotowanie flag, bannerów, plansz, piosenek i innych elementów graficzno-artystycznych, przy użyciu których publiczność aktywnie wspierać będzie reprezentowaną przez siebie Szkołę.

Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie

1. Konkurs ma charakter zamknięty.

2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie Szkoły, których reprezentanci wezmą udział w Finale Białego Misia. Zgodnie z regulaminem “Turnieju Sportowego Biały Miś 2024” do finału zostanie zakwalifikowane 4 Szkoły.

3. Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 11 marca 2024 r. od godz. 18:00:00 do dnia 18 marca 2024 r. do godz. 23:59:59.

4. Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga także:

a. Wypełnienia przez Uczestnika formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych:

1) Pełna nazwa Szkoły

2) Imię i Nazwisko przedstawiciela Szkoły

3) Numer telefonu Szkoły lub jej przedstawiciela

4) Adres e-mail Szkoły lub jej przedstawiciela

b. Zaakceptowania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie i wyrażenia w nim wymaganej zgody, w sposób określony w formularzu.

5. Uczestnikowi przysługuje, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email:[email protected]. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę niezwłocznie po zgłoszeniu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzeprowadzenia Konkursu, jeśli nie zgłoszą się do niego co najmniej dwaj Uczestnicy.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 19 marca 2024 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone podczas Finału Białego Misia oraz opublikowane do dnia 23.03.2024 r. na łamach Serwisu.

2. Komisja Konkursowa wyłoni 1 (słownie: jednego) zwycięzcę Konkursu.

3. Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzcy będzie brała pod:

a) liczbę osób, o których mowa w Art. 2 pkt 5 ppkt a)

b) pomysłowość, kreatywność oraz zaangażowanie w kibicowanie

4. Zwycięzca Konkursu otrzyma voucher na zakupy akcesoriów sportowych o wartości 2000 zł.

5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za jej wydanie.

6. Nagroda wymieniona w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlega wymianie na inną formę gratyfikacji.

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej osobiście podczas Finału Białego Misia, a także oficjalnie poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail.

8. Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania takiej wiadomości Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer konta bankowego. Powyższe dane Zwycięzca powinien przesłać do Organizatora w wiadomości na adres e-mail: [email protected].

9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust.8 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika, który otrzyma daną nagrodę zgodnie z procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.

10. Jednorazowa wartość nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.

11. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być pocztą tradycyjną na adres: Polska Press Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – Kibicuj z Misiem”

b. Nazwę Uczestnika, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;

c. Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d. Czytelny podpis podmiotu działającego w imieniu reklamującego Uczestnika.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Kibicuj z Misiem” **

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanego przez spółkę Polska Press sp. z o.o. wydarzenia w postaci konkursu pod nazwą „Dopinguj z Misiem”

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem wydarzenia pod nazwą „Dopinguj z Misiem” (dalej jako: „Wydarzenie”)

2. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3. Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy dokonujecie zgłoszenia uczestnika do konkursu pod nazwą “Dopinguj z Misiem” lub składacie reklamację związaną z w/w wydarzeniem.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, szkoła, którą Państwo reprezentujecie, adres e-mail, numer telefonu. W ramach naszych kontaktów, w tym złożenia przez Państwa skargi czy reklamacji, możecie nam Państwo przekazać dane takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail. W przypadku, gdy z przebiegu Wydarzenia sporządzana jest relacja fotograficzna lub wideo, to Administrator może przetwarzać wizerunek uczestnika Wydarzenia.

5. Cele i postawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu rejestracji do uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym także zapewnienia bieżącej komunikacji w sprawach związanych z Wydarzeniem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na organizacji Wydarzenia, w tym pełnieniu nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zapewnieniu bezpieczeństwa jego uczestnikom. W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).

W przypadku, gdy Administrator będzie utrwalał przebieg Wydarzenia, a także wykorzystywał wizerunki osób, których dane dotyczą jako części całości Wydarzenia, w celach związanych z dokumentacją organizowanego przedsięwzięcia, jak również reklamowych i promocyjnych, w tym w celach związanych z promowaniem następnych edycji Wydarzenia, to Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dokumentacja organizowanego Wydarzenia oraz promocja działalności Administratora. Dodatkowo, Administrator informuje, że w przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych (drukowanych), jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), to Administrator będzie przetwarzał materiał wideo oraz/lub zdjęcia mogące zawierać wizerunki uczestników Wydarzenia jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

6. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Państwu uczestnictwo w Wydarzeniu, a niekiedy także realizację innych uprawnień, które Państwu przysługują.

7. Odbiorcy danych osobowych

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla prowadzenia naszej działalności, umożliwienia wykonania nam naszego zobowiązania lub realizacji nałożonego na nas obowiązku, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

·podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczna, informatyczną i administracyjną, w tym w szczególności: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze, audytowe, windykacyjne i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

·podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,

·spółkom z naszej grupy kapitałowej GK Orlen - w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych.

8. Transfer danych poza EOG

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein, w szczególności, gdy jest to niezbędne do zapewnienie niezbędnej obsługi w zakresie IT. W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.

9. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do umożliwienia uczestnictwa zgłaszanej przez Państwa drużynie w Wydarzeniu, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom podczas Wydarzenia. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z uczestnictwem w Wydarzeniu (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.

Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.

W przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z Wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Wydarzenia, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

11. Pouczenie o przysługujących prawach

Przysługuje Państwu prawo żądania:

a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.