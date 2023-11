Regulamin Konkursu Uśmiechnięty Dzień - Kartka Świąteczna

Regulamin konkursu pod nazwą „Uśmiechnięty Dzień” zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Informacje ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Uśmiechnięty Dzień”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu w Serwisie (patrz Art.1 ust.3 Regulaminu).

2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Bydgoszczy i będzie prowadzony na łamach „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości-Dziennika Toruńskiego”, nazywanych dalej „Gazetami" oraz serwisów www.pomorska.pl, www.expressbydgoski.pl i www.nowosci.com.pl, zwanych dalej „Serwisami” i będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

4.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.

5.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.

6.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]

Art. 2 Definicje

1.Uczestnik - placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinne domy dziecka.

2.Podopieczny – małoletni przebywający w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 3 ust. 1, którzy nie ukończyli lat 18

3.Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem 1 Nagrody.

4.Zadanie Konkursowe - polega na wykonaniu jednej wspólnej kartki świątecznej przez podopiecznych Uczestnika dowolną techniką i metodą pracy plastycznej, a także nadesłaniu fotografii tej pracy za pośrednictwem formularza konkursowego zamieszczonego w Serwisie.

Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie

1.Konkurs jest kierowany do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka.

2.Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 17.11.2023 r. do dnia 30.11.2023 do godz. 13:00.

3.Uczestnikiem w Konkursie może być placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz rodzinny dom dziecka utworzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie kujawsko-pomorskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.

4.Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu podmiotów trzecich.

5.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz przez co należy rozumieć, że może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

6.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:

a.Wypełnienia przez Uczestnika formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w Serwisie www.pomorska.pl/uschmiechnietydzien, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych:

1)Nazwę placówki,

2)Adres placówki,

3)Kontakt do placówki,

4)Imię i nazwisko dyrektora placówki,

5)Imię i nazwisko osoby zgłaszającej pracę konkursową,

6)Numer telefonu do osoby zgłaszającej pracę konkursową (dobrowolnie),

7)E-mail do osoby zgłaszającej pracę konkursową,

8)Liczbę podopiecznych, które wykonały pracę i wezmą udział w Uśmiechniętym Dniu (uroczystość wręczenia nagród),

9)Deklarację wyboru preferowanego miejsca udziału w Uśmiechniętym Dniu – Bydgoszcz lub Toruń

b.Zaakceptowania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie.

c.Nadesłania jednej fotografii w formacie png, jpg, jpeg. o wadze nie większej niż 5 MB, przedstawiającej wykonaną przez podopiecznych Uczestnika pracę plastyczną. Nadesłana fotografia nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.

7.Uczestnik może przysłać fotografię pracy wyłącznie takiej, która jest wytworem oryginalnej twórczości podopiecznych, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.

8.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zgadza się na nieodpłatną publikację fotografii pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz informacji o Uczestniku (nazwa, miejscowość) w serwisach i tytułach Organizatora, jak również przez podmioty którym Organizator udzielił sublicencji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu .

9.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do nadesłanej fotografii i do pracy plastycznej oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

10.Z chwilą przesłania pracy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z nadesłanej fotografii pracy plastycznej (dalej „Licencja”), z prawem do udzielania sublicencji wybranym przez Organizatora podmiotom, bez prawa żądania ze strony Uczestnika wynagrodzenia z tego tytułu, na co Uczestnik wyraża zgodę, na następujących polach eksploatacji:

a.Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, sieci WWW, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b.Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie fotografii pracy plastycznej z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

c.Trwałe lub czasowe utrwalanie fotografii pracy plastycznej i zwielokrotnianie jej w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

d.Korzystanie z fotografii pracy plastycznej poprzez m.in. publikowanie jej w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

e.Inne niż określone w lit. d korzystanie z fotografii pracy plastycznej w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, Sponsorów i Partnerów konkursu i wybranych podmiotów, którym udzielono sublicencji;

f.Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy plastycznej w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

g.Prawo do udostępniania fotografii pracy plastycznej, do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

11.Uczestnikowi przysługuje, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected]. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego regulaminu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.

13.W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników oraz współpracowników Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

14.W Konkursie nie mogą brać udziału także dzieci pracowników oraz współpracowników podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 13 powyżej.

15.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 05.12.2023 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na łamach Serwisu.

2.Komisja Konkursowa wyłoni 5 Laureatów.

3.Komisja Konkursowa dokonując wyboru Laureatów od 1 do 5 miejsc będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność, estetykę i zgodność z tematem nadesłanych prac plastycznych. Fotografia pracy plastycznej stanowi jedynie nośnik informacji i nie podlega ocenie przez Komisję Konkursową. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie 5 Laureatów Konkursu wskazując miejsca od 1 do 5.

4.Laureaci Konkursu otrzymają:

a.Za zajęcie pierwszego miejsca: kartę podarunkową o wartości 2000 zł do sklepu Empik, bilety na seans pt. ,,Życzenie” do Cinema City w Bydgoszczy lub w Toruniu o wartości nie przekraczającej 46,70 zł brutto na jednego podopiecznego oraz paczkę ze słodyczami o wartości nie przekraczającej 200 zł brutto na jednego podopiecznego.

b.Za zajęcie drugiego miejsca: kartę podarunkową o wartości 1500 zł do sklepu Empik, bilety na seans pt. ,,Życzenie” do Cinema City w Bydgoszczy lub w Toruniu o wartości nie przekraczającej 46,70 zł brutto na jednego podopiecznego oraz paczkę z zabawkami, gadżetami i słodyczami o wartości nie przekraczającej 200 zł brutto na jednego podopiecznego

c.Za zajęcie trzeciego miejsca: kartę podarunkową o wartości 1000 zł do sklepu Empik, bilety na seans pt. ,,Życzenie” do Cinema City w Bydgoszczy lub w Toruniu o wartości nie przekraczającej 46,70 zł brutto na jednego podopiecznego oraz paczkę ze słodyczami o wartości nie przekraczającej 200 zł brutto na jednego podopiecznego

d.Za zajęcie czwartego miejsca: kartę podarunkową o wartości 700 zł do sklepu Empik, bilet na seans pt. ,,Życzenie” do Cinema City w Bydgoszczy lub w Toruniu o wartości nie przekraczającej 46,70 zł brutto na jednego podopiecznego oraz paczkę ze słodyczami o wartości nie przekraczającej 200 zł brutto na jednego podopiecznego

e.Za zajęcie piątego miejsca: kartę podarunkową o wartości 500 zł do sklepu Empik, bilety na seans pt. ,,Życzenie” do Cinema City w Bydgoszczy lub w Toruniu wraz z popcornem i colą o wartości nie przekraczającej 46,70 zł brutto na jednego podopiecznego oraz paczkę ze słodyczami o wartości nie przekraczającej 200 zł brutto na jednego podopiecznego.

5.Ilość biletów do kina oraz paczek ze słodyczami jest uzależniona od ilości podopiecznych zgłoszonych w formularzu przez Uczestnika.

6.Ponadto Uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom.

7.Nagrody zostaną przekazane podczas uroczystości wręczenia – Uśmiechniętym Dniu, które odbędzie się 12.12.2023 r. w Cinema City w Bydgoszczy oraz 13.12.2023 r. w Toruniu.

8.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.

9.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

10.Każdy z Laureatów Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail.

Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród. Wyróżnienie obejmuje bilety na seans pt. ,,Życzenie” do Cinema City w Bydgoszczy lub w Toruniu wraz z popcornem i colą o wartości nie przekraczającej 46,70 zł brutto na jednego podopiecznego oraz paczka ze słodyczami o wartości nie przekraczającej 200 zł brutto na jednego podopiecznego.

Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne

1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane jedynie przez dyrektora placówki, pocztą tradycyjną na adres: Polska Press oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz

2.Reklamacja powinna zawierać:

a.Dopisek na kopercie „Reklamacja – Uśmiechnięty Dzień”

b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;

c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d.czytelny podpis zgłaszającego reklamującej

3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Uśmiechnięty Dzień” **

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanego przez spółkę Polska Press sp. z o.o. Konkursu pod nazwą „ Uśmiechnięty Dzień”

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem Konkursu pod nazwą „Uśmiechnięty Dzień” (dalej jako: „Konkurs”)

2.Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: [email protected] lub listownie - na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3.Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy dokonujecie zgłoszenia uczestników do Konkursu lub składacie reklamację związaną z Konkursem, bądź za pośrednictwem zgłaszającego (jeżeli jesteście Państwo dyrektorem/opiekunem placówki).

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (dotyczące zgłaszającego), a dodatkowo także nazwę placówki, adres placówki, oraz imię i nazwisko dyrektora/opiekuna placówki. W ramach naszych kontaktów, w tym złożenia przez Państwa skargi czy reklamacji, możecie nam Państwo przekazać dane takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail.

5.Cele i postawy przetwarzania danych osobowych

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest podjęcie wszelkich działań związanych z uczestnictwem kandydatów w Konkursie, w szczególności w zakresie: przyjmowania i oceny zgłoszeń i prac konkursowych, przygotowania materiałów konkursowych oraz informacji o przebiegu Konkursu, oraz umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a Państwem we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, a w przypadku zwycięzców – również do wydania nagrody w sposób określony w Regulaminie. W związku z udzieloną nam licencją niewyłączną w zakresie przesłanej przez Państwo fotografii, będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, aby wykonać łączącą nas w tym zakresie umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).

6.Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Państwu zgłoszenie do uczestnictwa w Konkursie, a niekiedy także realizację innych uprawnień, które Państwu przysługują.

7.Odbiorcy danych osobowych

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla prowadzenia naszej działalności, umożliwienia wykonania nam naszego zobowiązania lub realizacji nałożonego na nas obowiązku, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

·podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczna, informatyczną i administracyjną, w tym w szczególności: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze, audytowe, windykacyjne i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

·spółkom z naszej grupy kapitałowej GK Orlen - w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych.

W przypadku, gdy przekazaliście nam Państwo dane osobowe osoby trzeciej, a osoba ta zażąda od Administratora informacji na temat źródła przekazanych informacji i danych, to Państwa dane mogą zostać ujawnione przez Administratora tej osobie.

8.Transfer danych poza EOG

W związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, w szczególności w zakresie korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.

9.Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu cywilnego. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z uczestnictwem w Konkursie (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.

Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.

10.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

11.Pouczenie o przysługujących prawach

Przysługuje Państwu prawo żądania:

a.dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b.ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c.ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d.ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e.przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.