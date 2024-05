Regulamin Rankingu „Złota 100 Kujaw i Pomorza 2023” zwanej dalej „Rankingiem”

Art. 1 Postanowienia ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki realizacji rankingu pod nazwą „Złota 100 Kujaw i Pomorza 2023”. (dalej także: “Złota 100” lub “Ranking”)

2.Organizatorem Rankingu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3.Partnerami Merytorycznymi rankingu zamkniętego jest firma Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o. Partnerem rankingu otwartego jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

4.Ranking, w oparciu o dane za rok 2023 i 2022, zawarte w sprawozdaniach finansowych lub przekazane Organizatorowi, ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa kujawsko-pomorskiego w następujących kategoriach:

a. Liderzy. Przedsiębiorstwa z Kujaw i Pomorza, które w 2023 roku osiągnęły przychód powyżej 1 mld zł;

b.Pretendenci. Przedsiębiorstwa z Kujaw i Pomorza, które w 2023 roku osiągnęły przychód od 500 mln do 1 mld zł.

c.Rywale. Przedsiębiorstwa z Kujaw i Pomorza, które w 2023 roku osiągnęły przychód od 200 mln do 500 mln zł.

d.Konkurenci. Przedsiębiorstwa z Kujaw i Pomorza, które w 2023 roku osiągnęły przychód od 50 mln do 200 mln zł.

e.Lider społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

f.Wyróżnienia dziennikarzy „Gazety Pomorskiej”

g.Lider Inwestycji. Ranking nakładów inwestycyjnych z zestawieniem przychodów przedsiębiorstw z Kujaw i Pomorza.

5.Organizator powołuje Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, Partnerów Merytorycznych, przedstawicieli uczelni i organizacji biznesowych.

6.Zadaniem Kapituły jest nadzór nad realizacją rankingu, ostateczna akceptacja opracowanego Rankingu oraz decyzja o ewentualnym przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

7.Ranking organizowany jest przez Makroregion Wielkopolska Kujawsko-Pomorskie i będzie prowadzony na łamach Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego oraz portali pomorska.pl, nowosci.com.pl, expressbydgoski.pl i kujawsko-pomorskie naszemiasto.pl nazywanych dalej „Gazetą".

8.Ranking podzielony jest na ranking zamknięty, do którego nie można samodzielnie zgłaszać firm. Firmy wybierane są w nim na bazie danych pozyskanych od Partnera Merytorycznego. Ranking zamknięty obejmuje kat. a., b., c., d., g. wymienione w podpunkcie 4 powyższego paragrafu. Ranking zamknięty dotyczy również kategorii f. wymienionej w podpunkcie 4 powyższego paragrafu, gdzie dane pozyskane są od redakcji Gazety Pomorskiej. Ranking otwarty, do którego należy kategoria e., wymieniona w podpunkcie 4 powyższego paragrafu, bazuje na danych pozyskanych z zewnątrz. Do tej kategorii firmy mogą zgłaszać się poprzez webankietę umieszczoną na stronie pomorska.pl/zlota-setka

9.Zgłoszenia w kategorii Lider społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) prowadzone będą w okresie od dnia 24.05.2024 r. od godziny 8.00.00 do 07.07.2024 r. do godziny 12:00:00.

10.Wyniki potrzebne do stworzenia rankingu zamkniętego w kategoriach a., b., c., d., f., g., Organizator otrzyma do dnia 13.09.2024r. do godziny 23:59:59

Art. 2 Warunki uczestnictwa w Rankingu.

Uczestnikiem rankingu jest Firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne osobowość prawną przyznają) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ilekroć w Regulaminie mowa o przedsiębiorcy należy przez to rozumieć Firmę z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, której dane zostały pozyskane od partnera merytorycznego lub w przypadku kategorii Lider społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – od osoby zgłaszającej firmę za pośrednictwem webankiety na stronie pomorska.pl/zlota-setka. Warunkiem uczestnictwa jest aktywna działalność gospodarcza Firmy oraz jej zgłoszenie przez upoważniony podmiot (zgodnie z ewidencją działalności gospodarczej, odpisem z KRS, itp.)

Zgłoszenie firmy nie może zawierać danych osobowych osób trzecich np. pracowników.

Firmy będące sponsorem lub partnerem gali Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2023 nie mogą brać udziału w rankingach.

Art. 3 Zasady Rankingu: Zgłoszenia do udziału w klasyfikacji rankingu otwartego

1.Ranking ma charakter otwarty wyłącznie w kategorii Lider społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i udział w nim jest nieodpłatny.

2.Zgłoszenia w kategorii Lider społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) do mogą nadsyłać Firmy, które w dniu wysłania zgłoszenia prowadzą aktywną działalność gospodarczą (patrz art.2). Komisja może wykluczyć zgłoszoną Firmę z Rankingu, jeśli ta zawiesi swoją działalność w trakcie Rankingu, naruszy prawo, zasady współżycia społecznego lub obyczaje. Za prawdziwość i rzetelność danych nadesłanych w zgłoszeniu odpowiada osoba nadsyłająca zgłoszenie. Zgłoszenia można nadsyłać w dniach od 24.05.2024 r. godzina 08:00:00 do 07.07.2024 r. godzina 12:00:00

3.Organizator może poddać weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.

4.Spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń Kapituła, stworzona z ekspertów reprezentujących sektor naukowy oraz biznes i przedstawicieli Organizatora, stworzy ranking i wyłoni Liderów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), który wraz z wynikami rankingu zamkniętego będzie opublikowany w specjalnym dodatku „Złota 100 Kujaw i Pomorza” oraz na stronach serwisu pomorska.pl

5.Przesłanie przez Firmę zgłoszenia do rankingu w kat. Liderów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym stanowi potwierdzenie zapoznania się z informacjami o Administratorze danych osobowych i o zasadach ich przetwarzania (klauzula informacyjna).

6.Organizator oczekuje na przesłanie zgłoszeń do rankingu w kat. Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) wyłącznie za pośrednictwem webankiety na stronie pomorska.pl/zlota-setka

7.Zgłoszenia do kategorii Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych osoby zgłaszającej firmę takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Art. 4 Zasady Rankingu.

1. Uczestnicy " Złotej 100 Kujaw i Pomorza 2023", których dane zostaną pozyskane zgodnie z art. 3, pkt. 2, klasyfikowani będą w rankingu na podstawie wielkości przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

2. W przypadku nagrody w kategoriach opisanych w Art. 1 pkt. 4, pp. a, b, c, d, g laureaci zostaną wyłonieni na bazie danych pozyskanych z firmy Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o.

3. W przypadku nagrody w kategorii opisanej w Art. 1 pkt. 4, pp. e ocenie podlegać będą zgłoszenia nadesłane poprzez webankietę na stronie pomorska.pl/zlota-setka. Kapituła konkursu będzie brała pod uwagę całościowe działania z zakresu CSR danej firmy: m.in. ich zasięg, grupę docelową, obszar działania i itp.

4. W przypadku nagrody w kategorii opisanej w Art. 1 pkt. 4, pp. f ocenie podlegać będzie całościowa strategia firmy i jej oddziaływanie na rynek.

Art. 5 Ogłoszenie wyników i nagrody

1.W kategoriach opisanych w Art. 1 pkt. 4, pp. a, b, c, d, e, g nagrodzimy statuetką i dyplomem zdobywców pierwszych miejsc. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy.

2.W kategorii opisanej w Art. 1 pkt. 4, pp. f nagrodzimy pamiątkowymi dyplomami pięć Firm, przyznając równorzędne miejsca.

3.Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej w postacie dyplomu lub statuetki lub innej nagrody. Nagroda ta może być przyznana w każdej z kategorii, o której mowa w art. 1 ust. 4 Regulaminu.. Wszystkie nagrodzone Firmy (ich umocowani przedstawiciele) zostaną zaproszeni na uroczystą galę „Złotej 100”, która odbędzie się 30 września 2024 r. w Operze Nova w Bydgoszczy.

4.Wyniki Rankingu opublikujemy na stronie internetowej pomorska.pl i w dodatku „Złota 100 Kujaw i Pomorza” dystrybuowanym wraz z Gazetą Pomorską, Expressem Bydgoskim i Nowościami Dziennikiem Toruńskim. Ponadto dodatek w liczbie 1000 sztuk rozesłany zostanie do wybranych przez Organizatora firm z woj. kuj-pom. oraz województw ościennych.

Art. 6 Reklamacje

1.Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym rankingiem przysługuje każdemu uczestnikowi rankingu.

2.Reklamacje związane z Rankingiem mogą być kierowane do Organizatora pocztą tradycyjną na adres Polska Press Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz z dopiskiem „Złota 100”

3.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę dokładny adres uczestnika rankingu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika rankingu lub osoby umocowanej do działania w jego imieniu.

4.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni roboczych od daty ich otrzymania.

5.O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych

1.W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Rankingu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Rankingu „Złota 100 Przedsiębiorstw Kujaw i Pomorza 2023”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z dokonaniem zgłoszenia lub/i wzięciem udziału w Rankingu “Złota Setka Kujaw i Pomorza 2023”

W ramach realizacji obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: “RODO”) przekazujemy poniższe informacje na temat administratora Państwa danych osobowych, a także celów i podstaw ich przetwarzania.

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator, czyli spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej jako: „my” lub “Administrator”),

2.Inspektor Ochrony Danych

W trosce o bezpieczeństwo danych, szanując prywatność i zapewniając dostęp do szczegółowych informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Polska Press, wskazany powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

3.Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz reprezentantów/pełnomocników kandydatów przetwarzane przez Administratora w celu organizacji, promocji oraz przeprowadzenia Rankingu, wyłonienia oraz nagrodzenia laureatów, a także publikacji wyników Rankingu w sposób określony w Regulaminie. Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów jest zawarta umowa (o treści regulaminu Rankingu), którą zawieracie Państwo z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, gdy zgłaszacie swoją nominację do udziału w Rankingu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Administrator może również przetwarzać dane osobowe kandydatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest wyłonienie i uhonorowanie osób/podmiotów wyróżniających się pozytywną, godną naśladowania postawą lub szczególnymi osiągnięciami, a Administrator prowadząc Ranking działania w celu prezentacji tych osób/podmiotów szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżnienia zasłużonych poprzez opisywanie ich działalności i osiągnięć w tytułach prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, chce wzmocnić lokalną społeczność. Dodatkowo, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe laureatów w ramach realizacji swoich obowiązków prawnych, dotyczących rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto, dane osobowe kandydatów/ich reprezentantów mogą być przetwarzane również w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia reklamacji, a także w ramach dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony naszych praw, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń/reklamacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Możemy także prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach) w tym dokonać zaproszenia na galę Rankingu, wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli jesteście Państwo reprezentantem (osobą kontaktową) kandydata, który został nominowany do udziału w Rankingu, to Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia zapewnienia bieżącej komunikacji w sprawach związanych z nominacją oraz udziałem kandydata w Rankingu, w tym przesyłania wszelkich informacji dotyczących Rankingu; podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3. W przypadku kandydatów, w tym laureatów, będziemy przetwarzać informacje niezbędne do prawidłowej organizacji Rankingu, w tym wyłonienia laureatów oraz przesłania zaproszeń na galę wręczenia nagród (jeśli Administrator planuje ją zorganizować). Administrator przetwarza więc następujące informacje w związku z udziałem w Rankingu: firma (oznaczenie przedsiębiorcy), NIP, REGON, nr KRS, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, stanowisko.

W przypadku, gdy składacie Państwo reklamację, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w zakresie wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym, w szczególności może to być: imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także dodatkowe dane, które podacie nam Państwo w swoim zgłoszeniu w celu usprawnienia komunikacji, jak adres e-mail czy numer telefonu.

5.Źródło danych

Dane uczestników Rankingu są nam przede wszystkim przekazywane przez Partnera Merytorycznego Rankingu, tj. Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o - dotyczy to w szczególności danych dostępnych w publicznych rejestrach (np. Krajowym Rejestrze Sądowym). Dodatkowo, Administrator może również przetwarzać dane osobowe, które samodzielnie pozyskuje ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak w szczególności: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne, dane upublicznione w Internecie.

Dane osobowe przetwarzane przez nas w ramach prowadzonego Rankingu możemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa w momencie przekazania nam przez Państwa zgłoszenia lub złożenia reklamacji/przesłania zapytania.

6.Profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

7.Dobrowolność podania danych osobowych

Udział w Rankingu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych osobowych w przypadku dokonywania zgłoszeń/składania reklamacji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nam przyjęcie zgłoszenia lub rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli pozyskujemy Państwa dane w oparciu o Państwa zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

8.Odbiorcy danych osobowych

Dbamy o poufność Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. W związku z zakresem prowadzonej przez nas działalności, w niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

·podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Rankingiem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim;

·podmiotom wspierającym nas w organizacji Rankingu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen – jeśli będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-obsługowych).

9.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.

W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

10.Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia Rankingu, w tym także wyłonienia laureatów oraz opublikowania wyników Rankingu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Rankingiem.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres realizacji określonych przez celów przetwarzania realizowanych na tej podstawie.

W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia oraz udzielenia Państwu odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Administrator informuje, że dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych (np. podatkowych, rachunkowych) będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń będą przez nas przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu cywilnego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od wyrażenia zgody.

11.Pouczenie o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługuje Państwu szereg uprawnień.

Państwa prawa to:

a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody;

e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f. przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.Punkt kontaktowy

Możecie się Państwo z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.

Kontakt z nami możliwy jest:

1.droga mailową na adres: [email protected]

2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

