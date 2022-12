Rekord Polski Kacpra Stokowskiego, cała seria rekordów życiowych! Świetny dzień polskich pływaków w Melbourne

Stokowski już rano pokazał się z rewelacyjnej strony, uzyskując rewelacyjny czas 22.78 sek. To jego rekord życiowy i rekord Polski. W półfinale jeszcze poprawił ten wynik o cztery dziesiąte sekundy. A przecież jeszcze kilkanaście godzin wcześniej był bardzo rozczarowany szóstym miejscem w finale na 100 metrów grzbietem.

– Rzeczywiście, był to lekki rollercoaster emocjonalny, ale liczy się to, jak się człowiek pozbiera z porażki. Chociaż w sumie nie uważam, że to była porażka. To była lekcja, z której wyciągnąłem wnioski i przełożyłem to na pięćdziesiątkę. Dwa razy popłynąłem lepiej od rekordu Polski, a w półfinale naprawdę nie było idealnie. Były sporo błędów, ale udało mi się to wyratować. No a skoro na tak tylko krótkim dystansie sprinterskim jeszcze udało się to wyratować, to co będzie, jak wszystko wyjdzie perfekcyjnie – mówi Stokowski.