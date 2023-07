Rekordowe zjawiska pogodowe. IMGW ostrzega - w nocy spadnie... śnieg! To nie żart!

IMGW ostrzega: silne opady deszczu, burze, trąby powietrzne i... śnieg!

Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km/h, a lokalnie nawet trąby powietrzne .

W czwartek (27 lipca) sytuacja się już uspokoi, opady osłabną i odsuną się za wschodnią granicę Polski.

Temperatura powietrza w najbliższych dniach będzie typowo letnia. Do piątku (28 lipca) na termometrach maksymalnie do 25 stopni, w weekend trochę cieplej - do 28 stopni. Upałów w ciągu najbliższego tygodnia się nie spodziewamy - dodaje IMGW.