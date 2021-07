Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. 14 lipca 2021 mija termin na złożenie dokumentów!

W bieżącym, 2021 roku w całej Polsce obowiązują jednakowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do środy 14 lipca, do godz. 15 kandydaci muszą dostarczyć muszą dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.