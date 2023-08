Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu inowrocławskiego zakończona. Trzeba było utworzyć nowe oddziały

Jak informują służby prasowe inowrocławskiego starostwa, które jest organem prowadzącym dla większości szkół ponadpodstawowych w powiecie inowrocławskim, do liceów ogólnokształcących dostało się 847 tegorocznych absolwentów podstawówek, do techników - 986, a do szkół branżowych I stopnia (zawodowe) - 175.

- Zapadła decyzja o zwiększeniu liczby oddziałów, a co za tym idzie liczby miejsc w szkołach, które cieszyły się największym zainteresowaniem - mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Dodatkowe oddziały utworzono w kilku szkołach. Po jednym w II LO im. Marii Konopnickiej i III LO im. Królowej Jadwigi.

Ponadto w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II powstał dodatkowy oddział liceum oraz dwa oddziały technikum, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych dwa dodatkowe oddziały technikum, a w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy jeden oddział technikum. W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, zamiast jednego z planowanych oddziałów szkoły branżowej, uruchomiono oddział technikum. Ostatecznie w szkołach powiatowych powstało 61 oddziałów, w tym 27 w liceach, 29 w technikach i 5 w szkołach branżowych.