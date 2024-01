Remigiusz Rakowski z KWP w Bydgoszczy: - Kierowcy ciągle pędzą a piesi nie uważają

Co dzisiaj wie policja o okolicznościach tragedii na drodze ekspresowej S5 w Osówcu (pow. bydgoski, gm. Sicienko)? Kierowca opla jechał przez 20 km pod prąd i zderzył się z busem. W efekcie nie żyje on i dwie inne osoby, w tym 4-letnia dziewczynka.

Sprawę cały czas prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratury. O ile znamy przebieg tego zdarzenia - w tym także to, jak zachowywał się kierowca opla i że zakończyło się ono tragicznie, trzema śmiertelnymi ofiarami - to ciągle ustalamy, co zmotywowało kierowcę opla do takiego zachowania. Dlaczego jechał pod prąd? Czy nie znał tej drogi, czy też może wjechał na nią świadomie? A może był to przypadek? Na te pytania odpowie śledztwo.

Kierowca opla był z powiatu bydgoskiego, więc można założyć, że znał ten odcinek S5. Poza tym gdy wjechał na trasę, był przez innych kierowców ostrzegany...

Rzeczywiście, kierowca opla był przez innych ostrzegany, że jedzie pod prąd. Poza tym trasa ta jest odpowiednio oznakowana a to oznacza, że z zamieszczonych na niej znaków można się zorientować, jak należy się na niej poruszać... Ich czytanie nie sprawia kierowcom żadnych trudności, ale - jak na razie - nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego doszło do tej tragedii. Tym bardziej, że każdy ma świadomość tego, że auta na autostradach czy drogach ekspresowych bardzo szybko się poruszają, jak i tego, że nawet niewielki błąd, który zrobi jakiś kierowca, może skutkować naprawdę tragicznym wypadkiem. Co innego, jeżeli ktoś łamie przepisy i jedzie pod prąd na drodze osiedlowej - tu ta prędkość jest zdecydowanie mniejsza i przy ewentualnym zderzeniu aut może raczej dojść do ich uszkodzenia. Ale jeśli ktoś pędzi, na dodatek pod prąd, na drodze ekspresowej z prędkością grubo powyżej 100 km/h, to przy takim czołowym zderzeniu, kiedy prędkości tych aut się jeszcze sumują, to niestety tragedia jest nieunikniona. Bardzo często w Internecie ku przestrodze są publikowane filmiki, jak na trasie szybkiego ruchu kierowca jedzie pod prąd i czym to grozi. Po to, aby każdy zobaczył jak ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu taki kierowca jest.