Remont drogi w Wysokiej Krajeńskiej potrwa do połowy 2022 roku

Budowana droga w Wysokiej Krajeńskiej to główny trakt prowadzący przez miejscowość. Ma on kształt litery „U” i jest równoległy do torów kolejowych. Wyznaczony do naprawy odcinek ma długość 1,2 km. Rozpoczyna się przy jednym przejeździe kolejowym, wiedzie dalej przez wieś, kończąc się przy drugim przejeździe.

- Ta droga będzie wykonana całkowicie od podstaw, czyli będzie zerwana stara nawierzchnia, która jest już dosyć mocno zniszczona. Na to będzie wybudowana cała nowa podbudowa i nowa nawierzchnia asfaltowa. Powstaną także zjazdy do posesji – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Droga ma być gotowa najpóźniej do połowy przyszłego roku. Jeszcze w tym roku wykonany zostanie zarys drogi. Sam asfalt będzie wylewany wiosną. Całość ma kosztować niespełna 1,5 mln złotych. Połowa to dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.