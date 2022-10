Remont drogi wojewódzkiej nr 241 relacji Sępólno Krajeńskie - Tuchola. Umowa podpisana [zdjęcia]

Jeszcze w październiku rozpocznie się remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 łączącego Sępólno Krajeńskie z Tucholą. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego podpisał umowę z firmą Drogomex z Pruszkowa na remont 3-kilometrowej trasy między Skarpą a Trzcianami w powiecie sępoleńskim. Ta firma złożyła najkorzystniejszą ofertę. Inwestycja o wartości 6,6 mln złotych finansowana jest z budżetu samorządu województwa. Jeszcze w tym roku ruszy remont kolejnych fragmentów tej ważnej trasy.

-To kolejne zadanie zbliżające nas do kompleksowej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 241. Zdecydowaliśmy się na realizację drogowych inwestycji etapami, co daje nam większy wybór wśród wykonawców, ale też większą pewność w zakończenie zadania z sukcesem – mówił marszałek Piotr Całbecki.