Remont sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie. Zobacz zdjęcia

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim pod koniec listopada rozstrzygnęło przetarg na remont sali gimnastycznej sępoleńskiego ogólniaka. Wygrał go Zakład Usługowo - Handlowy Budownictwa Jerzy Szynwelski z Tucholi. Oferta tej firmy opiewała na 240 tysięcy złotych. Po podpisaniu umowy, ekipa budowlana przystąpiła do prac w drugim tygodniu grudnia. Gdy zastaliśmy ją na miejscu, trwał właśnie demontaż podłogi, a w sali unosił się nieprzyjemny zapach stęchlizny.

- Ten parkiet to konstrukcja z lat 70. Użyto do niego takich środków, że aż dziw, że takie technologie były dopuszczane – mówi Tomasz Cyganek, dyrektor LO w Sępólnie.

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji podłogi wraz z nawierzchnią poliuretanową bezspoinową, instalacji elektrycznej do zasilania urządzeń, wentylacji sali gimnastycznej, wymianę grzejników Faviera na grzejniki aluminiowe oraz drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, renowację drabinek gimnastycznych, wyrównanie ścian i sufitów wraz z ich malowaniem, montaż koszy do koszykówki, wielofunkcyjnych listew do mocowania siatki do siatkówki oraz montaż siatek ochronnych na oknach.