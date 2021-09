Renta rodzinna 2021. Nie przegap ważnych terminów, bo stracisz świadczenie

Rentę rodzinną mogą dostawać m.in. dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS.

- Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.