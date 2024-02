Reprezentacja Polski kończy zgrupowanie w Łodzi. Kolejny przystanek: mistrzostwa świata w Katarze!

2024 to rok olimpijski, w którym bezapelacyjnie najważniejszą imprezą będą igrzyska w Paryżu. Nie oznacza to wcale, że inne ważne imprezy pływackie schodzą na dalszy plan. Wręcz przeciwnie, cel na zbliżające się mistrzostwa świata w Dosze jest jasny: wywalczyć olimpijskie kwalifikacje dla sztafet. - Ale wiadomo, że każdy z zawodników będzie chciał popłynąć jak najszybciej - uśmiecha się Wołkow. - Liczymy też na rekordy życiowe. Niektórzy z zawodników walczą jeszcze o indywidualne minima, a inni już je mają. Jeśli ktoś bije swój rekord życiowy, to zawsze cieszy i pokazuje dobrą drogę. A jeśli to wszystko da dobre miejsce, to będziemy zadowoleni. Fajnie byłoby wywalczyć miejsca w finałach, a może nawet medale.

Przez ostatnie dni polscy pływacy, wspierani przez sponsora głównego Polskiego Związku Pływackiego – Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, przygotowywali się w łódzkiej Zatoce Sportu, gdzie szlifowali formę tuż przed wylotem do Kataru. - Udało nam się zrealizować nasze plany. Nie mieliśmy większych problemów zdrowotnych, więc jesteśmy dobrej myśli. To bardzo trudny okres dla trenerów, bo zawodnicy liczą już na lżejsze treningi, ale my musimy ich jeszcze przycisnąć. Wszystko po to, by w Katarze zaprezentowali się jak najlepiej, tym bardziej, że niektórzy mają do swoich startów kilkanaście dni, więc trzeba to umiejętnie zaplanować - podkreśla Wołkow, który dodaje, że Łódź jest zawsze gościnna i wspólnie z kadrowiczami zawsze chętnie wraca do Zatoki Sportu.