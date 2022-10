Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy w Polsce? Nawet do 5 godzin przerwy w pracy. Dla kogo?

Polskie prawo musi dostosować się do unijnych dyrektyw, które określają równowagę naszego zatrudnienia, czyli stosunek pracy do czasu prywatnego. Na podstawie nowych przepisów niektórzy będą mogli prosić o bardziej elastyczny czas pracy.

5 godzin przerwy w czasie pracy - kto skorzysta?

Jak się okazuje na nowych rozwiązaniach skorzystają rodzice, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia. Taka osoba będzie mogła poprosić swojego pracodawcę o przerywany czas pracy. Oznacza to, że np. pracownik będzie mógł zjawić się rano w pracy, potem przysługiwałaby mu przerwa (nawet do 5 godzin), a popołudniu wróciłby do miejsca zatrudnienia.