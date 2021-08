Riverside gwiazdą Ino-Rock Festival 2021. Sólstafir nie wystąpi. Dlaczego?

- Życie czasem zaskakuje nas nieprzewidzianym rozwojem wypadków. Tak też się stało z tegorocznym festiwalem Ino-Rock, który zbliża się wielkimi krokami. Kiedy przygotowania do niego wkroczyły na ostatnią prostą, nagle z dnia na dzień Islandia została zaliczona do tak zwanej czerwonej strefy covidowej, co stało się bezpośrednią przyczyną niemożności udziału Sólstafir w festiwalu - tłumaczy Adriana Szymanowska, rzecznik prasowy prezydenta Inowrocław.