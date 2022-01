Inowrocław. Mimo pandemii, w kulturze rok 2021 uznać należy za udany. W Inowrocławiu odbyło się wiele imprez z udziałem gwiazd. Zdjęcia

Ino Pop Festiwal, czyli Dni Inowrocławia w nowej formule

Pandemia uniemożliwiła zorganizowanie Dni Inowrocławia, w których mogłyby uczestniczyć tysiące osób, jak to było do 2019 roku na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Święto miasta zorganizowano więc w nowej formie, jako Ino Pop Festiwal. Podczas imprez na Rynku i w Teatrze Letnim była okazja do spotkania się z: Krystyną Czubówną, Szymonem Majewskim, Krzysztofem Ibiszem. Wystą[pili znani wokaliści i zespoły: Zuza Jabłońska, Michał Szczygieł, Baranovski i Kombii.