Rodzice do starosty tucholskiego o za małym naborze do "Nowodworka". To jest dramat!

Oświadczenie rodziców, którzy złożyli odwołania

- Jesteśmy dzisiaj ponownie u Pana w wyniku trudnej dla nas sytuacji. Jesteśmy rodzicami absolwentów klas ósmych, którzy nie zostali przyjęci do Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi. Jesteśmy przekonani, że doskonale Pan orientuje się w problemach, jakie niesie za sobą kumulacja roczników w roku szkolnym 2022/2023 oraz likwidacja gimnazjów, a także niemal dwuletni okres nauki zdalnej. Chcielibyśmy Panu przedstawić jednak to, jak ta sytuacja wygląda z naszej perspektywy – rodziców.

Sytuacja, w której znalazły się nasze dzieci, nie jest ich winą. Od momentu rozpoczęcia nauki w przedszkolu są poddawane eksperymentom na polu oświaty – spora część z nich poszła do szkoły rok szybciej, a dodatkowo – w trakcie nauki w szkole podstawowej zadecydowano o reformie edukacji, polegającej na likwidacji gimnazjów. W wyniku tych zmian nasze dzieci i my, rodzice, zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Mimo powszechnej wiedzy, że kandydatów do szkół będzie zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich, nie zapewniono naszym dzieciom miejsc w szkołach ponadopodstawowych – czy to średnich, czy branżowych.