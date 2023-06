Od czerwca ZUS wypłaca 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, który potrwa do 31 maja 2024 roku. Świadczenie wypłacane jest tak jak dotychczas w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

- Do tej pory świadczenia przyznano dla ok. 6,3 mln dzieci, a na konta rodziców trafiło łącznie ok. 3,1 mld zł - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Nie zmieniły się zasady ani kwota wypłaty świadczenia w ramach programu ”Rodzina 500 plus”. Pojawiające się głosy jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości nie 500 zł, a 800 zł są nieprawdziwe. Wzrośnie ono dopiero od 1 stycznia 2024 roku. We wtorek, 27 czerwca 2023 roku, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus od nowego roku.