Rodzice Martyny Wojciechowskiej - zdjęcia. Joanna i Stanisław Wojciechowscy są razem już 50 lat

Chociaż Martyna Wojciechowska jest jedynaczką, w jej domu i tak były dzieci, z którymi dorastała i była wychowywana. Jej ojciec Stanisław ma bowiem syna z pierwszego małżeństwa, natomiast mama wzięła pod opiekę dzieci swojego brata po jego przedwczesnej śmierci.

"Mam więc rodzeństwo i chwilami było to dla mnie dość trudne. Mama tak bardzo bała się mnie faworyzować, że kiedy dzieliła czekoladę, to ja dostawałam swój kawałek na końcu. A jednocześnie dawała mi poczucie absolutnej akceptacji i wyrozumiałości, czego nigdy nie nadużyłam. Nie przerzucała na mnie swoich lęków, raczej pytała, czy to jest niebezpieczne. Jeżeli mi czegoś zabroniła, to doskonale rozumiałam powody" - wspominała Martyna Wojciechowska na łamach VIVY.