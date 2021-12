Rodzina z Żołędowa wystąpiła w spocie o uchodźcach i migrantach. "To odruch serca"

- Odpowiedzieliśmy na ogłoszenie o poszukiwaniu osób chętnych do wzięcia udziału w akcji charytatywnej - mówi Weronika Pruss Da Cruz. - Szukano egzotycznie wyglądającej rodziny. I my, mimo że mieszkamy w Polsce od narodzin naszych dzieci, to jednak uważamy siebie za odrobinę egzotycznych.

Zgłosiliśmy się zatem. Padło pytanie, czy jesteśmy w stanie mówić w jakikolwiek innym języku, niż angielski. Mój mąż jest Portugalczykiem, a to dość egzotycznie brzmiący język. Weszliśmy w to przedsięwzięcie całym sobą, nie zastanawialiśmy się. To odbyło się z dnia na dzień. Przyjechał samochód, pojechaliśmy ze wszystkimi dziećmi. Cały spot został nakręcony jednego dnia. Nigdy nie widziałam tylu ludzi na planie filmowym...