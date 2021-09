Rok szkolny 2021/2022. Oto, ile rodzice wydają na edukację dzieci i na co najwięcej?

W związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego, Santander Consumer Bank postanowił zbadać, ile pieniędzy z budżetu rodziny przeznacza się na edukację jednego dziecka w ciągu miesiąca. Jak się okazuje, większość z nas wydaje na ten cel spore kwoty. Dla co trzeciego Polaka jest to wydatek rzędu 301-500 zł (33,8 proc.), a dla co szóstego nawet 501-800 zł (16 proc.). Niewielu rodziców może powiedzieć, że edukacja dziecka nic ich nie kosztuje. W badaniu Santander Consumer Banku, tylko niespełna 4 proc. ankietowanych zadeklarowało, że na ten cel miesięcznie z budżetu rodziny znika nie więcej niż 100 zł.

Kto wydaje na dziecko 1000 zł miesięcznie?

- Mogłoby się wydawać, że na przeznaczanie kwot oscylujących w okolicach tysiąca złotych w związku z edukacją dziecka mogą pozwolić sobie głównie osoby z wyższym wykształceniem i zarabiające powyżej 5000 zł miesięcznie – komentuje Patryk Perliński, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku. – Okazuje się jednak, że nie tylko najlepiej wykształceni i osiągający najwyższe dochody podejmują się takiej długoterminowej inwestycji. Z naszego raportu „Polaków Portfel Własny: szkoła 2.0 egzamin z powrotu” wynika, że co czwarty badany ze średnim wykształceniem (25,7 proc.) i ponad 30 proc. zarabiających w przedziale 2000-2999 zł wydaje na edukację jednego dziecka od 501 do 800 zł miesięcznie.

Zajęcia pozalekcyjne

Rodzice chętnie finansują swoim dzieciom zajęcia pozalekcyjne. Wśród rodziców, którzy wydają najwięcej na miesięczną edukacją dziecka, przodują ci organizujący swoim pociechom płatne zajęcia pozalekcyjne. A chętnych na nie nie brakuje. Jak wynika z danych zebranych przez Santander Consumer Bank, najwięcej ankietowanych pozwala dziecku na udział w dodatkowych aktywnościach sportowych (42,8 proc.). Co czwarty posyła je na prywatne lekcje języka angielskiego (26,9 proc.), a co szósty na naukę innego języka (16,2 proc.). Co więcej, co siódmy rodzic musi posyłać dziecko na korepetycje z przedmiotów będących w programie szkoły (13,5 proc.). Niewiele większy odsetek rozwija za to artystyczne zdolności dziecka, posyłając je na zajęcia plastyczne lub muzyczne (kolejno 15,1 proc. i 14,4 proc.).