Roksana z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach, "Figurka po ciąży super". Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023 r.]

Roksana w programie "Rolnik szuka żony"

Roksana uczestniczyła w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" . Dała się poznać jako niezwykle sympatyczna kobieta, która zgłosiła się to tego show, bo starała się o względy Stanisława . Widzowie byli przekonani, że rolnik ją wybierze. Tak się jednak nie stało. Ostatecznie Stanisław nie wybrał żadnej z kobiet, które wystartowały w 8. edycji "Rolnik szuka żony".

Nowe życie Roksany z "Rolnik szuka żony"

Roksana niemal zaraz po zakończeniu 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" znalazła mężczyznę swojego życia. To Ka eS, czyli Kamil - założyciel Tik-Tokowej grupy @RapidBoys. Poznali się przez Instagram. On do niej napisał pierwszy. Świetnie się dogadywali, więc wkrótce spotkali się w realu.

Para doczekała się już potomstwa. Są szczęśliwymi rodzicami Oliwiera.