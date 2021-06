Rowerowy Dzień Dziecka na Osadzie Grud na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu. Działo się! Zobacz zdjęcia.

Reprezentacja Polski odwiedziła bazę lotnictwa taktycznego w Krzesinach. Łukasz Fabiański: Ja byłem od gaszenia pożaru

Reprezentacja Polski w Opalenicy wchodzi w końcową fazę przygotowań. Kadra w Wielkopolsce pozostanie do środy, bo wtedy właśnie przeniesie się do swojej drugiej bazy w Sopocie. Zanim jednak to się wydarzy, to piłkarze oprócz treningów zaliczyli kolejną atrakcję w Wielkopolsce, bo w sobotę wybrali się do 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach. Gość sobotniej konferencji prasowej - Łukasz Fabiański... gasił pożar.