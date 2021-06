- Jest dużo emocji. Szybowce latają szybko, wysoko, daleko -mówi Kinga Tchorz zawodniczka 46. Szybowcowych Mistrzostw Polski w Lisich Kątach

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

- Jesteśmy tak głodni latania, że już nie możemy doczekać się startów. Podchodzę do tych zawodów na luzie. Traktuję je jako rozgrzewkę bo sezon zaczyna się rozpędzać, a wcześniej możliwości trenowania nie były sprzyjające - mówi Sebastian Kawa . - Ostatni trening mieliśmy zimą w południowej Afryce. Udaliśmy się do Namibii.

W 46. Szybowcowych Mistrzostwach Polski w Lisich Kątach bierze udział ponad 50 pilotów. Są też panie. Jedną z bardziej utytułowanych jest K inga Tchorz, wychowanka Aeroklubu Nadwiślańskiego . Jej przygoda z tym sportem trwa już kilka lat. - Teraz to już nie tylko pasja, ale też styl życia i sposób na życie - mówi Kinga Tchorz. I wspomina: - Miały być samoloty, a nie szybowce...Ale przerosła mnie finansowo możliwość szkolenia na samolotach i alternatywą stały się szybowce. Jak się okazuje trochę nieświadomie, ale weszłam w ten sport od lepszej strony, bo szybowce dużo więcej uczą i potem łatwiej latać samolotami. Zaczęłam się szkolić, zrobiłam licencję.

Kinga Tchorz bez chwili zawahania odpowiada co ją "kręci" w lataniu szybowcami: - Jest dużo emocji. Szybowce latają szybko, wysoko, daleko. Jedyne obawy dotyczą tego czy uda się dolecieć do lotniska, czy trzeba będzie lądować w polu, a wtedy jaki będzie rolnik: czy wyskoczy z widłami i będzie ganiał, czy też przyjdzie z ogórkami i poczęstuje. Przyznam jest różnie...

- Jeśli chodzi o wyścigi, to zadanie pilota polega na tym, aby jak najszybciej oblecieć trasę. Wygrywa ten, który zrobi trasę z największą średnią prędkością - wyjaśnia zasady mistrzostw Kinga Tchorz. - Wyścigi trwają kilka dni, więc punkty są zliczane ze wszystkich startów danego zawodnika.

Wzorem do naśladowania dla Kingi Tchorz jest Joanna Biedermann, także zawodniczka Aeroklubu Nadwiślańskiego która jest pilotką, utytułowaną szybowniczką a także lata i startuje z sukcesami w zawodach balonowych. Joanna Biedermann od 2013 roku lata na Dreamlinerze PLL LOT. - Asia jest wzorem do naśladowania i pokazuje że się da... Walczy też ze stereotypami, które pojawiają się w lotnictwie, a jest ich całkiem sporo - mówi Kinga Tchorz. - Ja póki co dostałam pracę w liniach lotniczych i zaczynam pod koniec czerwca szkolenia.