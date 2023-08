Rozbój na starszym mężczyźnie w Bydgoszczy. Jest areszt dla podejrzanych

W sobotę, 19 sierpnia, o godz. 16 dyżurny komisariatu ze Śródmieścia w Bydgoszczy, otrzymał zgłoszenie o dwóch agresywnych mężczyznach na ulicy Focha.

- Z relacji zgłaszającego wynikało, że zaczepili oni starszego przechodnia i go pobili. Natychmiast na miejsce został skierowany patrol. Funkcjonariusze w rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że mężczyźni poprosili go o papierosy. Jak się okazało był to tylko pretekst. Chwilę później został przez nich uderzony pięścią w głowę oraz popryskany gazem pieprzowym, a następnie, po groźbie niebezpiecznym narzędziem, okradziony z telefonu komórkowego. Napastnicy próbowali mu również ukraść plecak, ale to im się nie udało – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.