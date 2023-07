Rozpoczął się turniej ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023. Gwiazdy siatkówki zapraszają do wspólnej zabawy

ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023 rozpoczął się piątkowymi kwalifikacjami do turnieju głównego pań i panów. W niedzielę zmagania najlepszych par walczących w eliminacjach mistrzostw Polski można będzie śledzić na sportowych antenach Polsatu, a w wyjątkowym meczu gwiazd zobaczymy m.in. Pawła Zagumnego, Łukasza Wiśniewskiego, Jana Firleja, Bartosza Kwolka czy Dawida Konarskiego. Wstęp na turniej jest bezpłatny.

Turniej w Przysusze odbywa się w ramach cyklu Orlen Beach Volley Tour, czyli eliminacji mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Do tej pory w ramach cyklu rozegrano zawody w Sulejowie, Stalowej Woli i Olsztynie. Wielki finał zmagań odbędzie w Kołobrzegu. – Bardzo się cieszę, że kolejny raz mam okazję być w Przysusze i spędzać tutaj czas z kibicami siatkówki plażowej – mówi olimpijczyk z Londynu Mariusz Prudel. – To bardzo dobrze dla naszej dyscypliny, że są organizowane tak duże turnieje, ciszy mnie także to że jest wiele nowych miejsc, gdzie gra się w siatkówkę plażową. Tutaj wszystko jest na najwyższym poziomie, warto wpaść z rodziną i samemu się przekonać, jak wiele jest tutaj atrakcji – dodaje. Poza turniejem pań i panów w Przysusze odbędzie się wyjątkowy mecz gwiazd siatkówki. Dochód z tego spotkania zostanie przeznaczony na dalsze leczenie Kuby, który urodził się z rzadką wadę genetyczną. Do Przysuchy przyjadą obecne i byłe gwiazdy siatkówki halowej i plażowej, m.in. Paweł Zagumny, Dawid Konarski, Łukasz Wiśniewski, Bartosz Kwolek, Jan Firlej, Grzegorz Fijałek, Michał Ruciak czy Wojciech Żaliński.

– Pierwsze, co rzuca się w oczy to wysoki poziom organizacji tego turnieju, fajne wydarzenie i dużo atrakcji dla fanów nie tylko siatkówki plażowej – mówi Wojciech Żaliński, przyjmujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. – Niedzielny mecz charytatywny to dodatkowa motywacja, by wspólnie zrobić coś dobrego. Zachęcam do przyjazdu do Przysuchy, można tutaj zobaczyć świetną siatkówkę i fajnie spędzić czas. Dla kibiców przygotowane zostały specjalne strefy aktywności (czynne codziennie od godz. 10 do 17 ). W ich ramach odbędą się siatkarskie kids campy z gwiazdami (poprowadzą je m.in. Zagumny, Ruciak, Fijałek, Żaliński czy Wiśniewski), będą przygotowane gry ruchowe, ringo i badminton, strefa dmuchańców, zajęcia z dietetyki, psychologii, joga oraz boks.

– W naszym turnieju do wygrania jest, w rywalizacji pań i panów, łącznie 80 tysięcy złotych – mówi Piotr Skiba, pomysłodawca i główny organizator ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023. – Wstęp na turniej jest bezpłatny, a poza rywalizacją sportową przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Warto do nas wpaść, świetnie spędzić czas i w niedzielę wspomóc zbiórkę dla Kuby. Bardzo dziękuję naszym sponsorom i partnerom, z PKO Bank Polski na czele oraz wicemarszałkowi województwa mazowieckiego Rafałowi Rajkowskiemu. W zeszłym roku przez weekend odwiedziło nas dwa tysiące kibiców, liczymy że w tym roku kibiców będzie równie dużo. Wszystkich, którzy nie będą mogli przyjechać zapraszamy do Polsatu Sport, w niedzielę można będzie śledzić transmisję od ćwierćfinałów aż do ceremonii zakończenia, od 9 rano do 18 – dodaje.

To jak do tej pory największe wydarzenie w krajowych rozgrywkach siatkówki plażowej, bowiem do Przysuchy przyjechała rekordowa liczba duetów. W ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha 2023 zagra ponad 80 par kobiet i mężczyzn. W piątek na czterech boiskach trwały eliminacje do turnieju głównego. – Niepodważalnie jeden z najlepiej zorganizowanych turniejów w całym cyklu, myślę że nie jestem jedyną osobą, która tutaj przyjeżdża z przyjaciółmi, z rodzinami – mówi Magdalena Saad, w minionym sezonie libero w zespole TAURON Ligi #VolleyWrocław, a także triumfatorka zeszłorocznego turnieju w Przysusze. – Przyjeżdżają tutaj gwiazdy polskiej siatkówki i nie tylko. Dla nas, startujących, jest to idealne miejsce do rywalizacji – dodaje. Na plaży nad Zalewem Topornia w Przysusze w sobotę rozpocznie się główna część turnieju, wspieranego przez PKO Bank Polski. Wielki finał kobiet przewidziano w niedzielę na godz. 16, finał panów na godz. 17, a oba kluczowe mecze poprzedzi wyjątkowe stracie gwiazd siatkówki (początek o godz. 15). Przed rokiem w turnieju kobiet najlepsze okazały się Magdalena Saad i Aleksandra Lipska. Natomiast zmagania siatkarzy wygrali Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak.

