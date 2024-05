Rozpoczął się XXXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów w Grudziądzu. Zdjęcia z prezentacji drużyn.

Na 4 maja, zaplanowano IV, ostatni etap wyścigu. Kolarze ścigać się będą w Grudziądzu i okolicach. Pojadą też do Radzynia Chełmińskiego. Start zaplanowano na g. 8.30, na ul. Kustronia, na osiedlu Lotnisko. Stąd zawodnicy przejadą przez Piaski do Radzynia Chełmińskiego (ok. g. 9) i wrócą do Grudziądza przez Okonin i Pokrzywno. W Grudziądzu na ul. Kustronia ponownie będą ok. g. 9.30 skąd pojadą jeszcze do Radzynia (ok. g. 10). Finisz na ul. Kustronia, ok. g. 10.30.