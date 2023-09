Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkól Technicznych w Żninie. Uczniowie złożyli ślubowanie [zdjęcia]

- Był taki okres, że myśleliśmy, że świat jest bezpieczny, spokojny. Wystarczy być dobrym i nic nie grozi. Okazuje się, że nie. Silniejsi sąsiedzi weryfikują te pacyfistyczne nastroje. W związku z tym, chcąc włączyć się w te działania, otworzyliśmy oddział przygotowania wojskowego uruchomić. Na chwilę obecną mamy go zapełnionego. Jest 30 uczniów i byłoby jeszcze więcej, gdyby była taka możliwość. Oddział ten będzie funkcjonował we współpracy z Wojskiem Polskim. Również nowością w naszej ofercie jest nowy zawód Technik Programista. To też jest odpowiedź na to co dzieje się obecnie na świecie. Zawody związane z branżą informatyczną są bardzo poszukiwane i chcąc zapewnić wam godziwą przyszłość, rozwijania swoich zainteresowań, również dzięki wsparciu naszego starostwa ten kierunek uruchomiliśmy - - powiedział Leszek Kowalski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Żninie.