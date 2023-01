Rozpoczęła się fala podwyżek dla pracowników handlu w 2023 roku. Oto stawki w znanych sklepach

Lidl i Biedronka

Lidl, jako pierwsza sieć handlowa ogłosił, że 2023 rok rozpocznie ambitnymi planami podwyżek płac. I tak: od stycznia pracownicy sklepów zarabiają od 4200 zł do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracodawca gwarantuje wzrost pensji do poziomu - od 4400 zł do 5350 zł brutto, a po dwóch latach - od 4600 zł do 5600 zł brutto. Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4800 zł do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu 5050 zł - 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł do 6050 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie od 6700 zł do 7000 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku to będzie od 7000 zł do 7400 zł brutto, a po 2 latach od 7800 zł do 8300 zł brutto. Sieć podkreśla też, że wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy.