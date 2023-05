Rusza budowa biblioteki w Nakle. Pomogły pieniądze z Polskiego Ładu

- W ciągu 2 – 3 lat to zrobimy – obiecywał na jubileuszowej gali bibliotekarzom, ale też czytelnikom Sławomir Napierała, burmistrz Nakła. - Powierzchnia budynku – zapowiadał – to ponad 800 metrów kwadratowych. Myślę, że wystarczy…

- Marzenia się spełniają. Tak podsumowała tę zapowiedź Grażyna Ozga, ówczesna dyrektor biblioteki. Już wówczas zdecydowano, że nowa siedziba książnicy powstanie w parku przy Nakielskim Ośrodku Kultury. O tym, że zadanie to będzie realizowane - jednogłośnie zdecydowała Rada Miejska Nakła. „Piękny prezent na 70. urodziny biblioteki” – pisaliśmy wówczas.

To długo wyczekiwana inwestycja. Już w 2016 r., podczas obchodów 70-lecia nakielskiej książnicy, władze miasta zapowiadały budowę nowego lokum dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle.

Warto było czekać

Musiały jednak minąć lata, by projekt ten udało się ziścić. Pomogły fundusze z Polskiego Ładu. Koszt budowy nowej siedziby dla biblioteki to 4,7 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wyniesie aż 90 proc. kosztów. Czas realizacji – 14 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą robót, a ta zawarta została 26 maja br. Prace powierzono firmie z Koronowa, która złożyła najtańszą ofertę. Inni potencjalni wykonawcy, którzy stanęli do przetargu, żądali znacznie więcej, nawet blisko 7 mln zł.