Rusza kolejna edycja funduszu specjalnego „Skok w marzenia”. Fundacja Monikii Pyrek pomaga zdolnym sportowcom

– Ja też kiedyś ruszałam po marzenia na początku mojej sportowej kariery i wiem doskonale, jak ważna na wstępnym etapie kariery jest stabilizacja i poczucie komfortu. Jestem przekonana, że kolejny raz uda nam się wyłowić i wesprzeć przyszłe wielkie gwiazdy polskiego sportu – dodaje Pyrek.

Aplikować do udziału w tegorocznej edycji funduszu stypendialnego „Skok w marzenia” można na stronie Fundacji Moniki Pyrek w zakładce „fundusz stypendialny”. – Do wypełnienia jest prosty formularz online, w którym trzeba nas przekonać, że to właśnie tej osobie powinniśmy pomóc. Trzeba też załączyć film z prezentacją swoją i swojej dyscypliny sportu. Na tym etapie ważniejsze, niż dotychczasowy wynik sportowy jest pokazanie siebie, a przede wszystkim pokazanie nam, na czym polega ten skok w marzenia i co stawiamy sobie za cel – wyjaśnia znakomita była polska lekkoatletka. Wnioski można składać do 30 lipca.