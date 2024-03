Rusza kolejny sezon niezwykłych lekcji WF przygotowanych przez Monikę Pyrek!

W trakcie zajęć uczniowie korzystają z nowoczesnych urządzeń, które nie tylko sprawiają, że przez dwie godziny są niemal cały czas w ruchu, ale także dają im dużo frajdy. Do wyboru mają cały szereg aktywności, m.in. symulatory jazdy na nartach i rowerze, refleksomierze, ergometry wioślarskie czy świetne ścianki wspinaczkowe.

– Nasz program kierujemy do uczniów szkół podstawowych z klas od czwartej do ósmej. Od 2017 roku zapraszamy do udziału dzieci z całej Polski i pokazujemy, w jaki sposób można zachęcić młodych ludzi do aktywności przez wykorzystanie nowych technologii. Choćby jazda na rowerze, która, dzięki wielkiemu ekranowi, przypomina udział w największych kolarskich wyścigach może skutecznie zachęcić dzieci do częstej jazdy na rowerze. A takich urządzeń mamy znacznie więcej, bo promujemy różnorodne dyscypliny i pokazujemy, że każdy może znaleźć w sporcie coś dla siebie. Unikamy rywalizacji i nie nakładamy na dzieciaki presji wyniku. Oczywiście zachęcamy do poprawiania swoich osiągnięć, ale bez porównywania się z innymi – mówi Monika Pyrek, wybitna przed laty polska lekkoatletka.