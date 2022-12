Rusza Świętokrzyski Turniej Szkół o Puchar ks. Ignacego Skorupki

Turnieje odbędą się w Chęcinach, Szydłowie, Masłowie, Zagnańsku, Nizinach, Chęcinach oraz w Zduńskiej Woli (województwo łódzkie).

Jako pierwsi – dokładnie w Mikołajki 6 grudnia - rywalizować będą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie. Dzień później w multisportowe szranki staną młodzi atleci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie.

– We wszystkich szkołach przeprowadzimy turniej w halach sportowych, które są dostosowane do tak dużych imprez i zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom, co jest przecież najważniejsze. Aby zapewnić sprawiedliwą rywalizację oraz czytelność wyłaniania najlepszych uczestników i szkół, został stworzony specjalny system punktowy, a uczestnicy będą mogli rywalizować w 8 konkurencjach, wszechstronnie sprawdzających ich sprawność - mówi Jędrzej Stęszewski, prezes Stowarzyszenia „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro”, które jest organizatorem tych niezwykłych zajęć.

Uczestnicy Świętokrzyskich Turniejów o Puchar ks. Ignacego Skorupki zaprezentują swoją krzepę i umiejętności w piłkarskim slalomie zakończonym strzałem do małej bramki, rzutach wolnych do kosza, biegu wahadłowego, biegu zwinnościowego, poskokami obunóż na skakance, skoku w dal pod odbiciu obunóż z miejsca, rzutach na bramkę do piłki ręcznej i skoku dosiężnym wzwyż z odbicia obunóż przy ścianie.

Najlepsi spośród dziewcząt i chłopców w poszczególnych turniejach otrzymają puchary, a zwycięska szkoła atrakcyjny puchar i nagrodę w postaci voucheru na sprzęt sportowy. Organizację „Świętokrzyskiego Turnieju Szkół o Puchar im. księdza Ignacego Skorupki” współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydarzenie Honorowym Patronatem objęła Anna Krupka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.