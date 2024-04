Rusza UEFA Region's Cup. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej chce powtórzyć sukces z 2012 i 2020 roku

UEFA Region’s Cup to turniej organizowany dla zawodników od 18 do 40 roku życia, którzy nie grają i nigdy nie grali na jednym z trzech najwyższych poziomów rozgrywkowych i nie są związani z klubami profesjonalnymi kontraktami oraz przez ostatnie dwa lata byli zarejestrowani w ZPN, w którym występują. Potocznie mówi się o tej imprezie, że to mistrzostwa dla amatorów. Są rozgrywane w cyklu dwuletnim. Najpierw eliminacje krajowe, potem turnieje międzynarodowe, z których wyłanianych jest osiem reprezentacji, które wystąpią w turnieju finałowym.