Rusza XIII Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie”. Wystąpią gwiazdy!

To on stoi za organizacją wydarzenia, które od 2009 łączy pokolenia miłośników muzyki podczas wielkiego święta polskiej piosenki. Co roku impreza organizowana przez Fundację „Serca bicie” dowodzi, że twórczość Zauchy wciąż jest żywa. Świadczy o tym coroczny konkurs, który przyciąga mnóstwo świetnych wokalistów. W tym roku liczba zgłoszeń była rekordowa. W półfinale wystąpiły 22 osoby, z których wybrano finałową piątkę – ta zaprezentuje się podczas koncertu galowego. O złotą, srebrną i brązową nagrodę, a także wyróżnienie od publiczności powalczą Adela Konop, Rafał Kozok, Mikołaj Macioszczyk, Grzegorz Margas i Marta Słociak-Wiszniewska.

– Co roku nasi widzowie i słuchacze czekają na ten Festiwal. W tym roku mogą zobaczyć go w kilku miejscach w Polsce, z czego bardzo się cieszymy i serdecznie zapraszamy – informuje Wolsztyński. Pierwszy wyjazdowy koncert odbędzie się 7 sierpnia w Świnoujściu. Artyści zaprezentują się tam w tym samym składzie, z jedną zmianą – Kubę Badacha zastąpi Piotr Cugowski. Dzień wcześniej w tym mieście zaprezentowane zostaną utwory, do których teksty napisał Jacek Cygan, a dzień później piosenki Marka Grechuty. Wiadomo też, że Festiwal zawita 29 sierpnia do Torunia, a także 10 października do Krakowa – dokładnie 30 lat po śmierci Zauchy. Być może na koncertowej mapie pojawią się jeszcze inne miejsca, w których będzie można usłyszeć „Byłaś serca biciem”, „Wymyśliłem Ciebie” czy „Jak na lotni” w nowych, interesujących interpretacjach.