Rusza żegluga turystyczna na Wiśle. Z pokładu katamaranu "Klaudia" zobaczymy piękną panoramę Grudziądza

Kursy na rozpoczęcie sezonu będą od 1 do 3 maja. A potem regularne już co tydzień: od czwartku do niedzieli w godz. 10-20. Ostatni rejs o godz. 19. Bilety są po 30 zł (normalny) i 25 zł (ulgowy) przy czym przysługują one dla dzieci do 12 roku życia. Wejściówki są sprzedawane przez kapitana po wejściu na pokład katamaranu. Co ważne: płatność tylko gotówką.

Na pokład wejść może maksymalnie 8-osobowa grupa. Wycieczka trwa ok. 30-35 min.